الخليل: مستوطنون يضرمون النار بمركبات للفلسطينيين بخربة قلقس

اعتدت مجموعة من المستوطنين على عائلة سلهب، وقام بعضهم بإضرام النيران بمركبات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

شنت عصابة من المستوطنين فجر اليوم الإثنين، هجوما على خربة قلقس بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وقاموا بإضرام النار في عدد من مركبات الفلسطينيين وخط عبارات معادية.

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واعتدت مجموعة من المستوطنين على عائلة سلهب، وقام بعضهم بإضرام النيران بمركبات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، استولت مجموعة من المستوطنين على خيمة سكنية في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين اقتحموا التجمع السكاني "خلة خضر" في الأغوار الشمالية، وفككوا خيمة سكنية غير مأهولة حاليا، تعود لعائلة زياد شحادة فقها، واستولوا عليها.

وأحرقت مجموعة من المستوطنين، مساء الأحد، عشرات أشجار الزيتون في قرية مادما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين، أشعلوا النيران في مساحات واسعة من أراضي القرية، ما أدى لاحتراق عشرات أشجار الزيتون المعمرة في المنطقة الجنوبية من القرية.

ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة، صعدت عصابات المستوطنين من الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويشن المستوطنون اعتداءات متكررة ضد الفلسطينيين، لا سيما بالبلدات والخرب القريبة من المستوطنات، بهدف تجير الفلسطينيين من أراضيهم ومصادرتها.