الحرب على غزة: نزوح قسري بمخيم البريج ورفح تحت القصف

توالت تهديدات وأوامر الجيش الإسرائيلي للمدنيين والنازحين، بإخلاء مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة، ما اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح قسرا من مخيم البريج وأطرافه وسط القطاع.

جدد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ298، وسط استهداف مباشر للنازحين ومراكز الإيواء خاصة في مخيم البريج وأطرافه.

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وتوالت تهديدات وأوامر الجيش الإسرائيلي للمدنيين والنازحين، بإخلاء مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة، ما اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح قسرا من مخيم البريج وأطرافه وسط القطاع.

يأتي ذلك، فيما تتفاقم أوضاع الفلسطينيين الصحية في قطاع غزة، في ظل انعدام مقومات الحياة، والغذاء والدواء، إلى جانب انعدام مواد التنظيف، مما ساعد على انتشار الأمراض بين الفلسطينيين لا سيما الأطفال.

إلى ذلك، تعرضت مناطق عدة شمال رفح، إلى قصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فيما طال القصف المدفعي محيط مدارس العودة التي تؤوي نازحين شرق خانيونس.

وواصل الطيران الإسرائيلي استهداف المناطق المأهولة وقصف المربعات السكنية، حيث شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على منزل في عبسان الكبيرة ما أوقع شهداء وإصابات.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدا و93 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 39 ألفا و363 شهيدا، فضلا عن 90 ألفا و923 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.