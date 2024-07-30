تخللتها مواجهات واشتباكات: اعتقالات وإصابات بالضفة والقدس

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي مدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محورها الغربي باتجاه مخيم العين، وحاصرت منزلا.

وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح بعض المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن عثمان علي عبد المنعم، وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تقوم باعتقاله.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واعتقلت عثمان يوسف صباح.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود لطفي نعالوة بعد مداهمة منزله في حارة المربعة في ضاحية شويكة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وقامت بتحطيم عددا من مركبات الفلسطينيين وأطلقت الرصاص والقنابل الصوتية، واعتقلت موطنا دون معرفة هويته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وحاصرت بناية سكنية وداهمت عدة منازل ونفذت عمليات تفتيش فيها واعتقلت عدي ملوح، ومحمد طه شقيق الشهيد طارق طه.

يأتي ذلك، في وقت اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، في قرية فحمة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية فحمة، وانتشرت في أحيائها.

كما دارت مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وألقت قنبلة صوت داخل أحد المنازل بعد خلع بوابته.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين في بيان مقتضب: "تمكن مقاتلونا من استهداف كل من معسكر سالم العسكري ومستوطنة "شاكيد" بصليات من الرصاص وحققنا إصابات مباشرة".