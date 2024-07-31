الحرب على غزة شهداء وجرحى برفح وقصف متواصل على خانيونس

في رفح حيث تتواصل المعارك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، واصلت المقاتلات الحربية استهداف المناطق المأهولة ونسف المنازل والمربعات السكنية ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الـ299، في وقت واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة في القطاع، وسط أزمة إنسانية متفاقمة وكوارث صحية ومعيشية.

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وفيما انسحب جيش الاحتلال من شرق مدينة خانيونس بعد حملة برية دموية خلفت أكثر من 300 شهيد فلسطيني، لا تزال

وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب مدينة خانيونس التي تتعرض لقصف مدفعي مكثف ومستمر، مرتكبا المزيد من المجازر بحق المدنيين النازحين الذين تقطعت بهم السبل.

وفي رفح حيث تتواصل المعارك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، واصلت المقاتلات الحربية استهداف المناطق المأهولة ونسف المنازل والمربعات السكنية ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدا و93 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 39 ألفا و400 شهيدا، فضلا عن 90 ألفا و996 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.