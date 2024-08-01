الأونروا: أطفال غزة يعيشون فظائع لا توصف بعد 300 يوم حرب

جدد لازاريني الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة خاصة، وجميع أطفال المنطقة عامة.

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الخميس إن "أطفال قطاع غزة يعيشون صدمات وفظائع لا توصف، بعد 300 يوم من الحرب والنزوح والخسارة والألم".

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وأضاف لازاريني في بيان نشره عبر منصة "إكس"، لقد "أطلقنا اليوم برنامج العودة إلى التعلم عبر أنشطة توفر لأطفال غزة ملجأ من الأهوال التي ما زالوا يعيشونها".

وفي معرض وصفه لوضع أطفال غزة، قال مفوض عام الأونروا "شهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده، وهم يستحقون الأمان".

ومن خلال الرياضة والفنون والدراما والألعاب وخلق مساحة للالتقاء بالأصدقاء وتكوين صداقات جديدة، "يوفر معلمو الأونروا لأطفال غزة شعاعًا من الضوء وسط الظلام"، حسب المصدر نفسه.

ووصف لازاريني خطوة "الأونروا" إطلاق برنامج العودة إلى التعلم بغزة بأنها "مساهمة صغيرة لمساعدة الأطفال على إعادة الاتصال بطفولتهم المسلوبة".

كما جدد لازاريني الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة خاصة، وجميع أطفال المنطقة عامة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.