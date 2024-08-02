الحرب على غزة: غارات على جنوبي القطاع واعتقالات بالضفة

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات مركزة على مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، في اليوم الـ301 على التوالي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع عزة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب التي يشنها على غزة، لليوم الـ301 على التوالي، إذ شن غارات تركزت، فجر الجمعة، على خانيونس جنوبي القطاع.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن استشهاد امرأة وإصابة آخرين بفعل قصف الاحتلال لمنزل في الشطر الغربي لخانيونس. كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأضافت أن جيش الاحتلال يواصل اجتياحه البري لأحياء واسعة في مدينة رفح، جنوبي القطاع، منذ 7 أيار/ مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وبلغت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 39480 شهيدا و91128 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية اليوم.

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