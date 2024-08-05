الحرب على غزة: تواصل القصف بالقطاع ونتنياهو يجدد شروطه بالصفقة

شن الطيران الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، حيث أغارت مقاتلات سلاح الجو غارات جوية عنيفة على مدينة دير البلح، وغارة عنيفة في محيط الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان، بينما استهدفت غارة مسجد الرضوان، شمالي مدينة غزة.

مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ304، جدد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، إذ تركزت الهجمات على مراكز الإيواء للنازحين، فيما أضاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، شروطا جديدة إلى مقترح صفقة التبادل.

وأضاف نتنياهو عددا من الشروط إلى الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى، من بينها ترحيل عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم من السجون في إسرائيل إلى الخارج.

ويشترط نتنياهو إبعاد كل الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالقتل إلى دولة ثالثة وليس إلى غزة أو الضفة الغربية، وعددهم حوالي 150 أسيرا.

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وشن الطيران الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، حيث أغارت مقاتلات سلاح الجو غارات جوية عنيفة على مدينة دير البلح، وغارة عنيفة في محيط الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان، بينما استهدفت غارة مسجد الرضوان، شمالي مدينة غزة.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية والمناطق المأهولة وقصف المنازل لدفع قاطنيها على النزوح، حيث استهدف القصف المدفعي منطقة السناطي والفراحين شرقي بلدة عبسان الكبيرة، ومدينة خانيونس، ما أوقع عشرت القتلى والجرحى.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 39583 شهيدا و91398 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب ما أكدت وزارة الصحة في غزة.