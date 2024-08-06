اعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات في جنين ومخيمها

اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها الجرافات مدينة جنين عبر شارع الناصرة، وتعمدت صدم مركبات الفلسطينيين في محيط دوار الشهيد يحيى عياش، وأصيب شابان جراء صدم آليات الاحتلال لمركبتهم، ونقلا إلى مستشفى ابن سينا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة بلدات خاصة في مدينة جنين ومخيمها أوقعت حالات اختناق وإصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وبالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات، منها 6 إصابات بالرصاص الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها الجرافات مدينة جنين عبر شارع الناصرة، وتعمدت صدم مركبات الفلسطينيين في محيط دوار الشهيد يحيى عياش، وأصيب شابان جراء صدم آليات الاحتلال لمركبتهم، ونقلا إلى مستشفى ابن سينا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة وانتشرت في مختلف أرجاء المدينة، واعتلى القناصة بعض البنايات، وشرعت بتدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة في الأجواء.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما دارت اشتباكات مسلحة تركزت في حي الحواشين داخل مخيم جنين، وتم استهداف قوات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بينهم فتيين من مدينتي رام الله وبيت لحم.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين آدم العابورة، وموسى باسم العطوني من مخيم الجلزون شمال رام الله، بعد مداهمة منزل عائلتهما والعبث في محتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشاب محمد أبو صفية من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله.

واقتحمت جيبات عسكرية إسرائيلية مخيم الجلزون، ومنعت المركبات من الخروج أو الدخول للمخيم، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع بشكل عشوائي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين.

وشملت الاعتقالات الشاب يوسف أبو عمر من حارة السلام بمخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم.