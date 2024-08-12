أكثر من 10 آلاف حالة اعتقال لفلسطينيين منذ 7 أكتوبر

يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

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ومن بين المعتقلين يعقوب كامل موسى هوارين جرى اعتقاله من حي الطيرة برام الله، إضافة إلى شاب آخر حسب الرواية الأولية ولم يتسن التأكد أيهما مصاب، إلى جانب ذلك اعتقل الاحتلال طفل من أريحا، وأسرى سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين، الخليل، رام الله، قلقيلية، وأريحا، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ويواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.