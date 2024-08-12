الحرب على غزة: قصف مكثف بخانيونس ونسف مربعات سكنية برفح

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي بالمعارك في جنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش إلى 690 منذ بداية الحرب بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، منهم 330 قتلوا في التوغل البري.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الإثنين، يومها الـ311، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، فيما أعلن عن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب القطاع.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي بالمعارك في جنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش إلى 690 منذ بداية الحرب بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، منهم 330 قتلوا في التوغل البري.

يأتي ذلك، في وقت جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها المدفعي باتجاه حي الزيتون، والمنطقة الشرقية من مدينة خانيونس، وشرق مدينة دير البلح، حيث استهدف القصف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء للنازحين.

وشن الطيران الحربي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، حيث طالت الغارات مربعات سكنية في حي تل السلطان، ومخيم النصيرات، ومنازل في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ومحيط مخيمات النازحين في دير البلح، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.