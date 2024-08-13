الحرب على غزة: شهداء بالنصيرات ومعارك ضارية برفح

تتزامن هذه التطورات، مع معارك ضارية في خانيونس ورفح بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، كما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور تصديا للقوات المتوغلة.

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، هجماته البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة، في وقت كثف من نسف المربعات السكنية واستهداف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء في محافظة خانيونس، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ312.

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وتتزامن هذه التطورات، مع معارك ضارية في خانيونس ورفح بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، كما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور تصديا للقوات المتوغلة.

وجددت المدفعية قصف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء لدفاع قاطنيها على النزوح مجددا، كما استهدف القصف ما تبقى من مبان ومنازل ومدارس لم يطلها القصف السابق.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق سكنية بالقطاع، وطالت الغارات شقة سكنية شرق مخيم المغازي ومنزلا حي الشيخ رضوان، كما استهدفت غارة جوية منطقة المحطة، وسط خانيونس.

ونسفت القوات الإسرائيلية مربعات سكنية غربي رفح، وقبل ذلك قصفت منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، ما أسفر عن وقوع عشرة شهداء على الأقل وعشرات الجرحى، بينما سقط شهداء وجرحى باستهداف منزل بمخيم البريج، وسط القطاع.