الحرب على غزة: شهداء بالمغازي والنصيرات واشتباكات برفح وخانيونس

تشهد محاور التوغل في مناطق متفرقة من القطاع اشتباكات ومعارك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن قواته تواصل عملياتها في منطقة تل السلطان بمدينة رفح وفي خانيونس جنوبي القطاع.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الـ313، حيث واصل الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع.

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وتشهد محاور التوغل في مناطق متفرقة من القطاع اشتباكات ومعارك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن قواته تواصل عملياتها في منطقة تل السلطان بمدينة رفح وفي خانيونس جنوبي القطاع.

وجدد الطيران الإسرائيلي قصف المربعات السكنية وتفجير المنازل في القطاع، وشن سلسلة غارات على منازل في خانيونس، ومخيم النصيرات، ومخيم المغازي ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتكب الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين بحق العائلات في قطاع غزة وصل منهما للمستشفيات 32 شهيدا و88 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، إلى 39 ألفا و929 شهيدا، و92 ألفا و240 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.