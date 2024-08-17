الحرب في يومها الـ316: شهداء ومصابون في قصف لأنحاء متفرقة في شمال وجنوب القطاع

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه، في عموم مناطق قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ316 على التوالي، منفذًا المزيد من المجازر بحق الأهالي، ومكررًا لعمليات التهجير القسري من منطقة إلى أخرى، وتشديد كارثة الظروف المعيشية والصحية.

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فجر اليوم، السبت، أسفر قصف الاحتلال لمديني غزة في الشمال وخانيونس في الجنوب عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى في غارة استهدفت منزلاً سكنيًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما أصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال لمنزل قرب المستشفى الأوروبي شرق مدينة خانيونس.

كما وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على شارع صلاح الدين و3 غارات طالت محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما نسف جنود الاحتلال مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

سياسيًا، وعلى صعيد "مفاوضات وقف حرب غزة"، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، جهاد طه، إن "رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد الاتفاق، وهو يستفيد من سياسة الولايات المتحدة الأميركية في شراء الوقت وإحداث أجواء إعلامية من الإيجابية الكاذبة، وأخذه المفاوضات ذريعة للاستمرار في مجازره المروعة والتي فاقت حرب الإبادة الجماعية".

وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أمس الجمعة، أن "ما أُبلغت به قيادة الحركة، يوم الجمعة، حول نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/تموز الماضي".

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