الاحتلال يهدم منزلا قرب نابلس وعمارة سكنية بالرام

تتعرض منطقة فروش بيت دجن لعمليات هدم واعتداءات متكررة، بهدف إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم والاستيلاء عليها.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، منزلا وحظيرة أغنام في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وعمارة سكنية منشآت تجارية قيد الإنشاء في الرام، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

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وأفاد رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافتان، وهدمت منزلا من طابق واحد وهو مرخص منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحظيرة أغنام تعود ملكيته لعائلة عميد حج محمد.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت عائلات عباس حج محمد، وعزمي حج محمد، وإسماعيل صادق إسماعيل، بهدم منازلهم.

وتتعرض منطقة فروش بيت دجن لعمليات هدم واعتداءات متكررة، بهدف إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم والاستيلاء عليها.

هدم عمارة من 4 طوابق بالرام

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال برفقة آليات وجرافات الهدم اقتحمت صباح اليوم، بلدة الرام بالقدس المحتلة، وهدمت محال تجارية قيد الإنشاء تعود ملكيتها لعائلة النتشة.

كما هدمت قوات الاحتلال عمارة أنيس زكريا سليمان النتشة التي كانت من ضمن 17 إخطارا تم تسليمها ببلدة الرام قبل حوالي شهرين، تبلغ مساحة البناء الذي يجري هدمه 3500 متر مربع وهو عبارة عن عمارة مكونة من 4 طوابق.