الحرب على غزة: معارك ضارية في خانيونس وغارات على جباليا

شهدت مدينة خانيونس معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، حيث تتواصل الاشتباكات المتقطعة في عدة محاور بالقطاع، حيث سمعت أصوات اشتباكات مسلحة شمال وغرب مخيم النصيرات، وسط تواصل القصف والغارات على مختلف أنحاء القطاع.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الإثنين، يومها الـ318 مع استمرار موجة النزوح داخل القطاع، وسط الهجمات الجوية والبرية والبحرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع والتي تستهدف بالأساس مراكز الإيواء للنازحين والمناطق المأهولة.

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وشهدت مدينة خانيونس معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي، حيث تتواصل الاشتباكات المتقطعة في عدة محاور بالقطاع، فيما سمعت أصوات اشتباكات مسلحة شمال وغرب مخيم النصيرات، وسط تواصل القصف والغارات على مختلف أنحاء القطاع.

يأتي ذلك، في وقت جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق المأهولة والمربعات السكنية مع توغل الدبابات الإسرائيلية إلى محيط مدينة حمد وتدمير عدد من مبانيها، وطال القصف عدة مواقع غرب حي الصبرة،

وأطلقت مروحيات الجيش الإسرائيلي النار بشكل مكثف في منطقة تل السلطان غرب رفح، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مخيم النصيرات ومناطق في المحافظة الوسطى من القطاع، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة خانيونس.