"الأونروا" تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء من عامليها إلى 207

جاء في بيان الوكالة الأممية "قتلى الأونروا بغزة كانوا أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم من مختلف التخصصات".

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم، الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء العاملين لديها بقطاع غزة إلى 207 منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وجاء إعلان الوكالة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم 19 آب/ أغسطس من كل عام.

وقالت في بيان، إن "207من العاملين بالأونروا قتلوا في غزة منذ بدء الحرب، منهم أثناء تأدية واجبهم".

وأوضح البيان أن "قتلى الأونروا بغزة كانوا أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم من مختلف التخصصات".

وختمت "الأونروا" بيانها بالقول "في اليوم العالمي للعمل الإنساني وفي كل يوم نتذكرهم ونشيد بهم جميعا".

وفي 9 آب/ أغسطس الجاري أعلنت الوكالة الأممية عن استشهاد 205 أفراد من العاملين في الإغاثة الإنسانية على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.