10 آلاف و114 معتقلا من الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

يواصل الاحتلال بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث اعتقل الاحتلال الأسيرة السابقة دانيا حناتشة، وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهن ضمن صفقات التبادل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين، 14 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

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ويواصل الاحتلال بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث اعتقل الاحتلال الأسيرة السابقة دانيا حناتشة، وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهن ضمن صفقات التبادل.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات، بيت لحم، الخليل، رام الله، نابلس، طولكرم، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ورافق حملة الاعتقالات اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف 114 فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.