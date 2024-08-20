مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات في طوباس

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوبي جنين، ومحيط مفترق طمون بمدينة طوباس ومخيم بلاطة في نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد قضاء رام الله، وبلدة بني نعيم شرقي الخليل، وبلدة الخضر.

مواجهات مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

شنت وقات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في نابلس وجنين وطوباس أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوبي جنين، ومحيط مفترق طمون بمدينة طوباس ومخيم بلاطة في نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد قضاء رام الله، وبلدة بني نعيم شرقي الخليل، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة، عقب اعتقال قوات الاحتلال لشقيقين من مدينة طوباس.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون، ومداهمة عدة منازل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع أربع إصابات بالرصاص الحي؛ أحدهم بالضرب المبرح خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.

وعلى إثر ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مصعب وإبراهيم يوسف حمد بشارات، بعد مداهمة منزلهما في طمون.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق نابلس، ومخيم العين غربا، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

وقامت جرافة عسكرية بأعمال تخريب في "حارة القرعان" داخل مخيم بلاطة، بينما اعتقلت القوات شابا فجر اليوم من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، لم تعرف هويته.

وشهدت الضفة العشرات من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورصد مركز معلومات فلسطين (معطى) 21 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وسجلت 4 عمليات اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، و3 عمليات إلقاء عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين، وإلقاء زجاجات حارقة، وتحطيم مركبات مستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 مواقع.