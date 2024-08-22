وينسلاند: الدمار هائل وغزة ستحتاج إلى عقود للتعافي من آثار الحرب

وصف وينسلاند، حجم الدمار في غزة جراء الحرب بأنه "هائل"، واعتبر أن تعافي القطاع "سيستغرق سنوات وربما عقودا".

دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الخميس إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن، بما يتضمن إطلاق سراح الأسرى.

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وحذر وينسلاند من أن قطاع غزة يحتاج إلى عقود للتعافي من آثار الحرب، فيما تقف الضفة الغربية على فوهة بركان جراء عنف المستوطنين.

وقال "يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن، وإطلاق سراح الرهائن"، وشدد على أن التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص بين إسرائيل وحركة حماس بات "أمرا حتميا من أجل السلام والأمن الإقليميين".

وأشاد وينسلاند بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة من "أجل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن"، واستنكر الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل خلال الحرب.

وفي هذا الصدد، لفت إلى إقدام الجيش الإسرائيلي على "شن غارات جوية على المدارس والمساجد التي تؤوي نازحين في غزة".

وحذر وينسلاند، من أن الحرب على غزة تخلف خسائر فادحة في الأرواح. وأشار إلى أن "أكثر من 200 ألف فلسطيني في غزة تأثروا بأوامر الإجلاء التي أصدرتها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة".

ووصف وينسلاند، حجم الدمار في غزة جراء الحرب بأنه "هائل"، واعتبر أن تعافي القطاع "سيستغرق سنوات وربما عقودا".

وتطرق المسؤول الأممي إلى تصعيد المستوطنين هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب على غزة.

واعتبر أن الضفة الغربية "تقف الآن على فوهة بركان بسبب العنف".

وقال وينسلاند، إن "ممارسات المستوطنين بقرية جيت، في محافظة نابلس تعد دليلا على العواقب العنيفة التي تترتب على توسيع المستوطنات".

وشدد على "ضرورة تعزيز الحكومة الفلسطينية لتكون قادرة على حكم قطاع غزة والضفة الغربية بشكل فعال".

وقال "يجب دعم قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية كي تضطلع بمسؤولياتها (...) كما يجب العمل من أجل تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب".

وذكر أن السبيل الوحيد للخروج من حالة اليأس الراهنة هو "الأفق السياسي الذي ينهي الاحتلال ويحقق حل الدولتين".