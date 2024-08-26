10215 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ "طوفان الأقصى"

يواصل الاحتلال بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث أعاد الاحتلال اعتقال الأسير السابق حسن الصفدي من نابلس، الذي أفرج عنه في 30 تموز الماضي، بعد قضائه 9 شهور رهن الاعتقال الإداري.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

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ويواصل الاحتلال بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث أعاد الاحتلال اعتقال الأسير السابق حسن الصفدي من نابلس، الذي أفرج عنه في 30 تموز الماضي، بعد قضائه 9 شهور رهن الاعتقال الإداري.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، قلقيلية، الخليل، بيت لحم، والقدس، على ما أفاد بيان كشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

يأتي ذلك، في قوت يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بالسابع من تشران الأول/أكتوبر 2023.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.