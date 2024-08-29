10300 حالة اعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر بينها 25 اليوم

ارتفع عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضفة يوم أمس الأربعاء إلى 45، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار عمليات الاقتحام في مختلف أنحاء الضفة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

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وبذلك، ارتفع عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضفة يوم أمس الأربعاء إلى 45، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار عمليات الاقتحام في مختلف أنحاء الضفة، كما أن هذا المعطى متغير على مدار الساعة.

ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، وبدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.