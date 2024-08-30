الحرب على غزة: خمسة شهداء في قصف للاحتلال على عبسان الكبيرة ومخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 3 مواطنين استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الدقات جنوب عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وأن مواطنين استُشهدا في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا.

استُشهد خمسة مواطنين بينهم طفل، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، وفي مخيم جباليا، فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، استُشهد مواطنان، أحدهما طفل، جراء قصف قوات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطنا، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الشوارع ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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