غزة: شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان

قصف الاحتلال العديد من المدارس التي تؤوي نازحين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مرتكبا مجازر بحق المدنيين بداخلها وخصوصا من النساء والأطفال.

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب 20 آخرين بينهم أطفال اليوم، السبت، في قصف الاحتلال لمدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر مصدر طبي، أن الطواقم الطبية نقلت 4 شهداء و20 مصابا بينهم أطفال من جراء قصف المدرسة.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مصلى داخل المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين.

وفي وقت سابق، قال جهاز الدفاع المدني بغزة "استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في منطقة الشيخ رضوان".

وأضاف في منشور عبر منصة "تلغرام"، أن "طواقمنا عملت على إجلاء الشهداء والجرحى".

وقصف الاحتلال العديد من المدارس التي تؤوي نازحين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مرتكبا مجازر بحق المدنيين بداخلها وخصوصا من النساء والأطفال.

ومنذ اندلاع الحرب، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، في وقت يصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لمناطق وأحياء سكنية استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب في ظل ظروف إنسانية صعبة، حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية ومع انتشار الأمراض.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي المواطنين.