اعتقالات بالضفة والاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلة شهيد في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد جعفر منى في ساعات الفجر الأولى، حيث قامت بأخذ قياساته وتمزيق صور الشهيد جعفر.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية، بعد اقتحامات ودهم لمنازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، في وقت أخذت سلطات الاحتلال قياسات منزل عائلة الشهيد جعفر منى في نابلس، تمهيدا لهدمه.

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واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم فتاة من مدينتي بيت لحم ورام الله، بعد اقتحام منازلهم.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم فتاة من بيت لحم وهم: صابرين عودة، كرام قراقع، وفتحي حجاجرة من مخيم الدهيشة.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت كاحل، واعتقلت الأسير المحرر حمزة عبد المهدي الزهور، الذي أفرج عنه قبل اسبوعين من سجون الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة بيت كاحل، وفتشتها وحطمت بعضا من محتوياتها.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة وداهمت منزل الشاب زهير الأحمد، ودمرت محتوياته، ونكلت بعائلته، قبل أن تعتقله.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل الفلسطينيين في البلدة وفتشتها وحطمت بعضا من محتوياتها، عرف من أصحابها موسى علي العطاونة.

الاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلة الشهيد جعفر منى في نابلس

أخذ جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، قياسات منزل عائلة الشهيد جعفر منى في مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد جعفر منى في ساعات الفجر الأولى، حيث قامت بأخذ قياساته وتمزيق صور الشهيد جعفر.

واستشهد الشاب منى في 18 أغسطس/آب الماضي، بعد تنفيذه عملية استشهادية وسط تل أبيب، وأسفرت عن إصابة إسرائيلي.

وأعلنت آنذاك كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها، وبالاشتراك مع "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عملية تل أبيب الاستشهادية يوم 18

2024.