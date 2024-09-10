10600 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

رافق حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 14 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم والدة شهيد، وفتاة، بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، بيت لحم، جنين، نابلس، ورام الله، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ورافق حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و600 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، وفي ظل استمرار حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.