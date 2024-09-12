الحرب على غزة: 3 مجازر جديدة ترفع حصيلة الشهداء إلى 41118

ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر جديدة، راح ضحيتها 34 شهيدا و96 مصابا خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,118 شهيدا و95,125 مصابا منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وفقا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بغزة الخميس.

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وواصل الجيش الإسرائيلي، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينما وسع من عمليات نسف المنازل وتفجير المربعات السكنية مع دخول الحرب على غزة يومها الـ342.ووسع الجيش الإسرائيلي من هجماته، حيث شنت طائرات سلاح الجو سلسلة غارات على المناطق المأهولة ومحيط مراكز إيواء النازحين، حيث ارتكب مجزرة جديدة بقصفه مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف تجاه شواطئ جنوب غرب مدينة غزة، تزامنا مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية، وكثفت القصف المدفعي على مخيمي البريج والنصيرات، بينما تم نسف مبان سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج، ومحيط ديوان أبو شريعة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني استشهاد وإصابة العشرات جراء غارات على شقق سكنية بمدينة غزة، وشقة سكنية في حي الزيتون، وغارة على محيط ملعب أنيس أبو شمالة، شمال مخيم البريج، ونسف عددا من المباني السكنية، غرب مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و33 شهيدا، بالإضافة لـ 94 ألفا و925 جريحا، وفقا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بغزة.