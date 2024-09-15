مواجهات واعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين بالخليل

اندلعت اشتباكات مساحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها الحي الشرقي لجنين، حيث دوت صافرات الإنذار في جنين ومخيمها عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة برفقة جرافة عسكرية قامت بعمليات تخريب للبسطات على دوار الحثناوي.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما واصلت عصابات المستوطنين تنفيذ اعتداءات وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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واندلعت اشتباكات مساحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها الحي الشرقي لجنين، حيث دوت صافرات الإنذار في جنين ومخيمها عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة برفقة جرافة عسكرية قامت بعمليات تخريب للبسطات على دوار الحثناوي.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دار صلاح وتمركزت في أحد أحياءها، وبلدة الخضر قضاء بيت لحم، وتمركزت في عدة مناطق منها، وأخضعت العديد من الشبان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واندلعت مواجهات في بلدة زيتا شمال طولكرم، وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وأحياءها، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

يأتي ذلك، في وقت هاجم مستوطنون فجر اليوم الأحد، حارة جابر ومنطقة واد الحصين في المناطق المغلقة بمدينة الخليل.

وأفاد الناشط في تجمع مدافعون عن حقوق الانسان، عارف جابر، بأن جيش الاحتلال والمستوطنون أطلقوا النار صوب منازل الفلسطينيين في منطقة وادي الحصين قرب مستوطنة كريات أربع بمدينة الخليل، وحطموا عدد من المركبات الفلسطينية بعد رشقها بالحجارة.

كما وهاجم المستوطنون حارة جابر في مدينة الخليل ورشقوا منازل الفلسطينيين والمركبات بالحجارة وسط تواجد لجيش الاحتلال والذي الرصاص وقنابل الغاز السام صوب منازل الفلسطينيين.

وتتعرض حارة جابر وواد الحصين والمناطق المغلقة في مدينة الخليل لاعتداءات متكررة وشبه يومية من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، كما وتصاعدت الاعتداءات منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا ومنطقة منطقة سنجر بمدينة الخليل وداهمت أحياء مختلفة، وفتشت المحال التجارية والمنازل واستولت على عدد من المركبات.