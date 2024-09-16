الحرب على غزة: مجزرة بالنصيرات ورفح تحت القصف

تأتي هذه المجزرة الجديدة التي استهدفت المناطق المأهولة بالنازحين، في وقت وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وسط قصف مدفعي وغارات مكثفة.

ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم النصيرات، الإثنين، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ346، وسط هجمات واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع.

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واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 فلسطينيا، صباح الإثنين، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتأتي هذه المجزرة الجديدة التي استهدفت المناطق المأهولة بالنازحين، في وقت وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وسط قصف مدفعي وغارات مكثفة.

وطاول القصف المدفعي المناطق الغربية لمدينة رفح، حيث أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح، فيما استهدفت الدبابات الإسرائيلية المناطق الشمالية للمدينة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على المناطق المأهولة والمربعات السكنية، ومحيط مراكز الإيواء وخيام النازحين، وطاولت الغارات محيط منطقة الشمعة، ومخيم النصيرات، ومنطقة الزيتون، وحي الشيخ رضوان، مستشفى الأهلي العربي، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و206 شهداء، بالإضافة لـ 95 ألفا و337 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من تشرين أول/ أكتوبر 2023، وفقا لبيان وزارة الصحة في غزة.