استشهاد طبيب من غزة في سجون الاحتلال بعد اعتقاله من مجمع الشفاء

ناشدت وزارة الصحة كافة المؤسسات الأممية والحقوقية التدخل الفوري للكشف عن مصير العشرات من الكوادر الصحية الفلسطينية التي تم اختطافها من داخل المستشفيات أثناء تأديتها لواجبها الطبي والإنساني.

استشهد الطبيب زياد محمد الدلو من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال خلال شنها عملية عسكرية في مجمع الشفاء الطبي.

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وجاء في بيان لوزارة الصحة في غزة "نعلن وببالغ الحزن والأسى عن استشهاد الحكيم زياد محمد الدلو داخل سجون الاحتلال، حيث تم اختطافه أثناء تأديته لواجبه الإنساني في مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 18 آذار/ مارس 2024".

وأدانت هذه الجريمة البشعة بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، واعتبرت استهداف الكوادر الصحية أثناء قيامها بواجبها الإنساني انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية؛ حسبما جاء في بيانها.

وناشدت وزارة الصحة كافة المؤسسات الأممية والحقوقية التدخل الفوري للكشف عن مصير العشرات من الكوادر الصحية الفلسطينية التي تم اختطافها من داخل المستشفيات أثناء تأديتها لواجبها الطبي والإنساني.

وشددت على أن استمرار هذه الانتهاكات بحق العاملين في المجال الصحي يعد استهدافا ممنهجا للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأكدت على ضرورة مساءلة الاحتلال أمام المجتمع الدولي على جرائمه بحق الطواقم الطبية والمدنيين.