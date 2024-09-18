الحرب على غزة: شهداء وجرحى وسط القطاع ونسف مربعات سكنية برفح والنصيرات

واصل الجيش الإسرائيلي استهداف المنازل والبنى التحتية وأماكن النازحين في قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع.

نفذ الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، هجمات برية وجوية وبحرية واسعة على قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ348، فيما أسفرت عملية عسكرية للمقاومة الفلسطينية عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.

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يأتي ذلك، في وقت وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى القاهرة في زيارة خاطفة، بحث خلالها خصوصا الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتتميز هذه الزيارة بأنها لن تشمل إسرائيل ولا حتى أيّ دولة أخرى.

إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي استهداف المنازل والبنى التحتية وأماكن النازحين في قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع.

ونسفت المدفعية الإسرائيلية مباني سكنية ومناطق مأهولة في رفح والنصيرات، كما نسفت الدبابات العديد من المنازل في حي الزيتون، ما أوقع عشرت الشهداء والإصابات.

وارتكب الجيش الإسرائيلي ثلاث مجازر في القطاع، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 26 شهيدا و84 جريحا.

وبذلك ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 41.252 شهيدا و95.497 جريحا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على ما أفادت وزارة الصحة بغزة.