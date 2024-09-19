تخللتها مواجهات واشتباكات: اقتحامات واعتقالات بالضفة

فتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور ومناطق خاصة في جنين وقلقيلية ونابلس، أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور ومناطق خاصة في جنين وقلقيلية ونابلس، أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال، 19 فلسطينيا، بينهم سيدة وصحافي وأسرى محررون، عقب دهم منازل عائلاتهم في مناطق متفرقة من الضفة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جمال هندي عقب اقتحام منزله في مدينة قلقيلية، علما أنه كان قد أفرج عنه قبل أسبوعين بعد قضاء 20 عاماً في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال العاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مارجريت الراعي، بعد اقتحام منزل عائلتها في مدينة قلقيلية.

وأفاد ني الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان خلال الاقتحام المستمر لـبلدة جيوس قضاء قلقيلية. بالإضافة لاعتقال الشقيقين ماهر وشاهر الراعي بعد مداهمة منزلهما في مدينة قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي مجاهد السعدي، عقب اقتحام منزله في مدينة جنين، شمال الضفة.

وطالت الاعتقالات حسام عالول ونجله عبد الرحمن، عقب اقتحام منزلهما بـشارع الجامعة في مدينة نابلس، والشابين أنس ومهند القني خلال اقتحام بلدة كفر قليل.

وأطلق مقاومون النار وفجروا عبوة ناسفة بقوات وآليات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين للاجئين في مدينة نابلس.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيهم أحمد عنكوش؛ نجل شقيق المحرر جميل عنكوش، من منزله في بلدة دير أبو مشعل، للضغط عليه لتسليم نفسه، مع العلم أن المحرر جميل قضى 24 عاما في سجون الاحتلال وأُفرج عنه قبل أشهر.