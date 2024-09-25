الحرب على غزة: شهداء بالنصيرات ورفح ونسف مبان وسط القطاع

نسف الجيش الإسرائيلي مبان سكنية في أرض أبو شمال غرب النصيرات، وسط القطاع، بينما شنت المدفعية قصفا متواصلا على حي الزيتون، فيما أطلقت المروحيات الإسرائيلية نيرانها بمناطق وسط القطاع.

كثف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ355، وسط هجمات استهدفت مراكز الإيواء والنازحين.

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وقصفت المدفعية الإسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من الآليات العسكرية، شرق بلدة الفخاري، ومدينة خانيونس، فيما أطلقت الدبابات النار بشكل كثيف في المناطق الشمالية لمخيم البريج، بالتزامن مع غارات مكثفة شنتها المقاتلات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع.

ونسف الجيش الإسرائيلي مبان سكنية في أرض أبو شمال غرب النصيرات، وسط القطاع، بينما شنت المدفعية قصفا متواصلا على حي الزيتون، فيما أطلقت المروحيات الإسرائيلية نيرانها بمناطق وسط القطاع.

وقال الدفاع المدني بغزة أنه خلال الـساعات الماضية استهدف الجيش الإسرائيلي 8 منازل سكنية في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 53 فلسطينيا غالبتهم من النساء والأطفال، في تصعيد مستمر سافر بحق المدنيين العزل والنازحين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41,467 شهيدا و95,921 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.