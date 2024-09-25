شهيد بمخيم الفوار ومواجهات واعتقالات بالضفة

أعلنت مصاد طبية فلسطينية، فجر الأربعاء، استشهاد الشاب يحيى دانيال عوض (29 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال اقتحامها مخيم الفوار في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات في بعض المناطق.

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وأعلنت مصاد طبية فلسطينية استشهاد الشاب يحيى دانيال عوض (29 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال اقتحامها مخيم الفوار في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وداهمت عدة منازل، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي.

وأصيب الشاب عوض، وهو موظف في بلدة الخليل ومتزوج ولديه طفلة، بجروح خطيرة في الصدر، وأعلن الأطباء في وقت لاحق عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.

وأعلنت الفصائل الإضراب شامل في مخيم الفوار اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك، في وقت شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة، تخللتها مداهمة عدة منازل، بخاصة في مخيم الدهيشة ببيت لحم، وفي محافظة سلفيت.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبّان من مخيم الدهيشة في بيت لحم، عرف منهم: خالد نايف سالم، وأشرف الحسنات، ويزن البلعاوي، ومحمد السقا، و⁠صالح الجعيدي، و⁠محمد السجدي، و⁠خالد الصيفي ورأفت ابو عكر.

اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من محافظة سلفيت، وهم: عمار صالح ابو حماد من كفل حارس، وأسامة زيد صالح - رئيس المجلس البلدي لقرية كفل حارس وحسين كامل سمارة من بروقين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ريان أبو شنب بعد اقتحام منزله في مدينة طولكرم، واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الجيب وقطنة شمال غرب القدس، وبلدة سيلة الظهر جنوب غرب جنين.