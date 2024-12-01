منذ مطلع 2024: الاحتلال هدم 1528 منشأة فلسطينية بينها 700 منزل مأهول في الضفة الغربية

وفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) على موقعه الإلكتروني، هدمت القوات الإسرائيلية 1528 منشأة فلسطينية بين الأول من كانون الثاني/ يناير و29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين.

يُظهر توثيق أممي أن الاحتلال الإسرائيل هدم منذ مطلع عام 2024 أكثر من 1500 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بينها منازل ما تسبب في تهجير ما يزيد على 3 آلاف و600 فلسطيني وتضرر نحو 164 ألفا آخرين.

ووفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) على موقعه الإلكتروني، هدمت القوات الإسرائيلية 1528 منشأة فلسطينية بين الأول من كانون الثاني/ يناير و29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين.

ويتضح من المعطيات أن التدمير طال 700 منزل مأهول، و118 منزلا غير مأهول، و398 منشأة زراعية، و205 منشآت تتعلق بسبل العيش كالمتاجر، ومنشآت أخرى.

وتسببت عمليات التدمير في تهجير 3 آلاف و637 فلسطينيا، وتضرر 163 ألفا و769 آخرين.

وتصدّر مخيم طولكرم شمالي الضفة المناطق المستهدفة بهدم 171 منشأة ومنزلا، يليه مخيم نور شمس في مدينة طولكرم (118) ومخيم جنين (83) ثم أريحا (70) ثم باقي مناطق الضفة بأعداد أقل.

طولكرم (Gettyimages)

وعادة ما يحاولا الاحتلال الإسرائيلي تبرير عمليات الهدم بداعي البناء دون ترخيص، والذي يعد حصول الفلسطينيين عليه شبه مستحيل.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد ووسع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 800 وإصابة 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي في غزة عن أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.