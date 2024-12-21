الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يقتل الفلسطينيين ويترك جثامينهم للكلاب

أوضح الدفاع المدني بغزة أن "الجيش الإسرائيلي يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى جثامين الشهداء بمناطق توغله بأنحاء القطاع، ويستهدف طواقم الإسعاف والإنقاذ مباشرة كلما اقتربت".

قال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين ويترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب الضالة ويمنع إجلاؤها في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وفي بيان، أوضح الدفاع المدني بغزة أن "الجيش الإسرائيلي يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى جثامين الشهداء بمناطق توغله بأنحاء القطاع، ويستهدف طواقم الإسعاف والإنقاذ مباشرة كلما اقتربت".

وأضاف أن "جيش الاحتلال يمنع أيضا تمكين طواقمنا من الوصول إلى جثامين آلاف الشهداء بعد أن تحللت تحت أنقاض المنازل التي دمرها فوق سكانها".

وشدد أن "جرائم إسرائيل بغزة توجب على الدول الموقعة على اتفاقية ‘جنيف‘ الرابعة بالتحرك العاجل، وإلزام الاحتلال باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي".

وكشف الجهاز أن "طواقمه عثرت على جثامين فلسطينيين أصبحت عبارة عن هياكل عظمية، وفي حالات أخرى شاهدت الكلاب وهي تنهش الجثامين في عدة مناطق مثل حي الزيتون والشجاعية وتل الهوا ومنطقة جباليا وتل الزعتر وبيت حانون وفي بعض المناطق الشرقية لخان يونس ورفح".

كما طالب جهاز الدفاع المدني اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق دليل التعامل مع الجثث في أوقات الحروب بهدف ضمان استمرار تقديم خدماته الانسانية".

وأردف: "نطالب أيضا منظمة الصحة العالمية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإتباع الإجراءات المعيارية والمقياسية لإدارة الجثث والجثامين، بما يضمن كرامة الموتى وفق الأدلة المعيارية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة".

وشدد على "ضرورة منح طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة الطبية حقها في التحرك بحرية في مناطق النزاع وفق البروتوكولات الدولية، والتعامل الفوري مع جثامين الشهداء المنتشرة في شوارع قطاع غزة، والذين بات جزء منهم شهداء بعد أن كانوا مصابين".