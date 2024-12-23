الاحتلال يهدم منزلا قرب الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال قرية شيوخ العروب وشرعت بهدم منزل عائلة محمود هارون حلايقة بحجة عدم الترخيص، علما أن المنزل كان يؤوي عائلة حلايقة المكونة من 8 أفراد.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، منزلا في قرية شيوخ العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

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واقتحمت قوات الاحتلال قرية شيوخ العروب وشرعت بهدم منزل عائلة محمود هارون حلايقة بحجة عدم الترخيص، علما أن المنزل كان يؤوي عائلة حلايقة المكونة من 8 أفراد.

وتزامنا مع عملية الهدم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في القرية، ما أدى لإصابة فلسطينيين بالرصاص الحي.

ويبلغ عدد سكان قرية شيوخ العروب حوالي 1700 نسمة، وهي ملاصقة لمخيم العروب شمال الخليل.

وتصاعدت عمليات الهدم بالضفة الغربية والقدس، مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.