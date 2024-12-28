449 يومًا للحرب: استشهاد كوادر طبية حرقًا بمستشفى كمال عدوان

تصعيد مستمر في النهج التدميري لمنظومة العمل الإنساني والإغاثي في شمال القطاع .. وعشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان تحت الاعتقال بما في ذلك مدير المستشفى حسام أبو صفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر السبت، باستشهاد عدد من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، حرقًا بنيران متعمدة أضرمتها القوات الإسرائيلية.

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وزارة الصحة في غزة، أفادت، ليل الجمعة - السبت، بأن قوات الاحتلال اقتادت العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان، بما في ذلك مدير المستشفى حسام أبو صفية، إلى مركز للتحقيق، بالتزامن مع إحراق مبانٍ من المستشفى بعد اقتحامه وإجبار الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم على إخلائه والتوجه إلى ساحته الخارجية.

كما وأعلن الدفاع المدني في غزة، صباح اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مدير محافظة الشمال، أحمد حسن الكحلوت.

وأوضح أن "هذه الخطوة تأتي في سياق استمراره في نهجه التدميري لمنظومة العمل الإنساني والإغاثي في المحافظة"، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال سبق أن اعتقلت "22 من العاملين في الدفاع المدني بمحافظتي غزة والشمال، ولا يزال مصيرهم مجهولاً".

من جهة أخرى، أعلنت "كتائب القسام" أن أحد عناصرها "فجّر نفسه في قوة إسرائيلية من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح" في شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

إلى ذلك، وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في "غلاف غزة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة أطلقت من شمالي القطاع بمنطقة مفتوحة في مستوطنة "نير عام".

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