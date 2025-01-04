الطبيب أبو صفية.. مخاوف من تصفيته بعد إخفائه

"المخاطر على مصير د. حسام أبو صفية، تتضاعف مع مرور الوقت، وذلك بعد نفي جيش الاحتلال وجود سجل يثبت عملية اعتقاله".

جددت جهات حقوقية، أممية وفلسطينية، تحميلها الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل الدكتور حسام أبو صفية.

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وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبو صفية، في ظل المعلومات المقلقة التي تكشفت أخيرًا حول تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري منذ اعتقاله.

يذكر أن "منظمة العفو الدولية" كانت طالبت بدورها إسرائيل بإطلاق سراحه "فورًا ودون شروط"، وأوضحت في تصريح لها، مؤخرًا، إنها "تشعر بقلق بالغ على مصير مدير مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة حسام أبو صفية"، مشيرة إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".

بدوره نبه نادي الأسير الفلسطيني، من أن المخاطر على مصير د. حسام أبو صفية، "تتضاعف مع مرور الوقت، وذلك بعد نفي جيش الاحتلال وجود سجل يثبت عملية اعتقاله".

ومن الجدير ذكره، في السياق، أن منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية قالت إنها تلقت ردًا من الجيش بعدم وجود الطبيب أبو صفية في معتقلاته، وذلك بعد أن تقدمت بطلب عاجل لزيارته فور اعتقاله، لافتة إلى أنها فوجئت برد الجهة المسؤولة عن تنسيق الزيارات للأسرى في الجيش بعدم توفر أي معطيات تفيد بوجوده في أي من معتقلات أو منشآت الجيش".

نادي الأسير ذكّر، في بيانه، بأن "حالة الطبيب أبو صفية هي واحدة من آلاف معتقلي غزة الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري. على الرغم من وجود أدلة واضحة على اعتقال د. أبو صفية في تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، إلا أن الاحتلال يتنكر لما صرح به سابقًا، كما يتنكر لوجود أدلة كالفيديوهات والصور التي نشرها، هذا عدا عن إفادات بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم".