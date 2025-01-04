غزة: 94 غارة أسفرت عن 184 شهيدا وعشرات الجرحى خلال 72 ساعة

حمل الإعلام الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة، كما حمل الإدارة الأميركية والدول المتواطئة معهما المسؤولية لوقوفها بجانب هذا الاحتلال ودعمه بالسلاح والغطاء السياسي.

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان مساء السبت، إنه "في تصعيد خطير ولافت ووحشي كالعادة، نفذ جيش الاحتلال أكثر من 94 غارة وقصفا وجريمة خلال الـ72 ساعة الماضية، استهدفت مئات المدنيين العزل والمناطق السكنية في محافظات قطاع غزة وفي مدينة غزة على وجه الخصوص وبشكل وحشي ومتعمد".

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وذكر أن "هذه الهجمات أسفرت عن ارتقاء أكثر من 184 شهيدا، بينهم عشرات الشهداء لم تصل جثامينهم إلى ما تبقى من المستشفيات نتيجة تدمير البنية التحتية وتعذر الوصول إليهم تحت الأنقاض، وبسبب منع الاحتلال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والطواقم الطبية وفرق الإغاثة والطوارئ من الوصول لهذه الجثامين، وكذلك أصاب الاحتلال العشرات من الجرحى الذين لم يصل الكثير منهم إلى ما تبقى من المستشفيات كذلك".

وأشار مكتب الإعلام الحكومي إلى أن "هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، وتندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، حيث استخدم الاحتلال سياسة الأرض المحروقة من خلال نسفه لمربعات سكنية كاملة بمن فيها من سكان ومديين، متسببا في تدمير عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، بمن فيهم نساء وأطفال".

وشدد على أن "هذه الجرائم المتعمدة تأتي ضمن سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، حيث يمارس سياسة القتل الجماعي والتطهير العرقي في محاولة لترهيب شعبنا الفلسطيني وتهجيرهم قسرا من أرضهم".

وأدان الإعلام الحكومي بـ"أشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجازر المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية".

وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة، كما حمل الإدارة الأميركية والدول المتواطئة معهما المسؤولية لوقوفها بجانب هذا الاحتلال ودعمه بالسلاح والغطاء السياسي؛ حسبما جاء في البيان.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ودعا إلى تدخل فوري لوقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، كما طالب بفرض عقوبات صارمة على الاحتلال الإسرائيلي ووقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي له فورا.

ودعا الأمم المتحدة إلى إرسال فرق تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم البشعة، وتقديم مرتكبيها للعدالة. وذكر أن "هذا الصمت الدولي المريب يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه البشعة الوحشية ضد المدنيين. سيبقى شعبنا الفلسطيني صامدا ومتمسكا بحقه في الحياة والحرية، ولن تنجح هذه الجرائم في كسر إرادته، ندعو كافة شعوب العالم والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وإعلاء صوت العدالة لوقف هذه المأساة الإنسانية".