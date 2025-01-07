الحرب على غزة: شهداء ومصابون بالقطاع ومقتل جنديين إسرائيليين في بيت حانون

واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من القطاع، وطال القصف الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، مربعات سكنية وخيام للنازحين ومنازل في مخيمي الشاطئ والنصيرات، وخيام تؤوي نازحين بمخيم المغازي.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ459، حيث واصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق النازحين الفلسطينيين، فيما أعلن عن مقتل ضابط وجندي وإصابة جنديين آخرين خلال المعارك المحتدمة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

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ولليوم الـ 95 على التوالي، يعيش سكان شمال غزة تحت حصار إسرائيلي مشدد، وعمليات تجويع ممنهجة، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن القطاع.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أطفال قطاع غزة "يدفعون ثمن الحرب بحياتهم". وأوضح في منشور على منصة "إكس" أنه بحسب المعلومات الأولية، فإن "سبعة من الأطفال الذين ولدوا في غزة خلال ديسمبر/ كانون الأول عام 2024 توفوا بسبب انخفاض حرارة الجسم".

وقال: "يستحق كل طفل أن يبدأ حياة صحية وآمنة، لكن الأطفال في غزة يدفعون ثمن الحرب بحياتهم". وجدد غيبريسوس دعوته إلى تحقيق وقف إطلاق نار في غزة.

يأتي ذلك، في وقت واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من القطاع، وطال القصف الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، مربعات سكنية وخيام للنازحين ومنازل في مخيمي الشاطئ والنصيرات، وخيام تؤوي نازحين بمخيم المغازي.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية، مجموعة من النازحين في بلدة عبسان الجديدة، فيما جددت الآليات العسكرية إطلاق نيرانها تجاه منازل الفلسطينيين في منطقة الصفطاويا، بينما واصلت المدفعية الإسرائيلية إلقاء قذائفها شرق حي الزيتون، وقصف المربعات السكنية في حي تل الهوى.