الحرب على غزة: 46537 شهيدا وخسائر جديدة للجيش الإسرائيلي

تتواصل في الدوحة مفاوضات صفقة التبادل بمشاركة كافة الأطراف والوسطاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقدم في المفاوضات جاء بسبب إبداء إسرائيل استعدادها للتفاوض خلال المرحلة الأولى للاتفاق المحتمل، بشأن المرحلة الثانية التي قد تشمل إنهاء الحرب.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ464، في وقت تتوالى الأنباء عن تقدم في المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إرسال وفد برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس "الشاباك"، رونين، بار إلى العاصمة القطريّة الدوحة، لمواصلة المفاوضات بشأن الصفقة ووقف إطلاق النار.

وعلى وقع القصف والمعارك والاشتباكات، تتواصل في الدوحة مفاوضات صفقة التبادل بمشاركة كافة الأطراف والوسطاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقدم في المفاوضات جاء بسبب إبداء إسرائيل استعدادها للتفاوض خلال المرحلة الأولى للاتفاق المحتمل، بشأن المرحلة الثانية التي قد تشمل إنهاء الحرب.

يأتي ذلك، في وقت واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق متفرقة في القطاع، وشملت الهجمات قصف الزوارق الحربية مناطق شرق النصيرات ومخيم البريج، والمناطق الغربية لدير البلح، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مدينة رفح، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين في المعارك في بيت حانون، كما أصيب 8 جنود بينهم 3 في حالة خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى بجباليا على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، الأحد.

وقتل 400 جندي وضابط من الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية التوغل البري في قطاع غزة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما بلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي 835 جنديا وضابطا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".