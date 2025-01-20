الدفاع المدني بغزة: 2842 شهيدا تبخرت جثامينهم

انتشلت طواقم الدفاع المدني خلال أشهر الحرب من مواقع القصف أكثر من 97 ألف مصاب، فيما يتواصل البحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن.

باليوم الأول لوقف إطلاق النار تم انتشال 79 شهيدا من رفح (Getty Images)

وسعت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة أعمال البحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد تتواجد تحت الركام، في وقت وجهت دعوات إلى المجتمع الدولي من أجل السماح لفرق عربية وأجنبية للمشاركة في عمليات انتشال الشهداء.

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وخلال الحرب على غزة، استشهد 99 من كوادر الدفاع المدني، وأصيب 319 آخرين جراء استهدافات القوات الإسرائيلية، على ما أفاد بيان صادر عن الطاقم الإعلامي للدفاع المدني في القطاع.

وبحسب البيان، فإن 27 من كوادر الدفاع المدني معتقلون لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يعرف مصيرهم.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني خلال أشهر الحرب من مواقع القصف أكثر من 97 ألف مصاب، فيما يتواصل البحث عن نبحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن.

وكشف الدفاع المدني في غزة عن عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم، ولم تجد الطواقم لهم أثرا بسبب القصف الإسرائيلي، بلغ 2842 شهيدا.

وطالبت إدارة الدفاع المدني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الإثنين، بإدخال طواقم دفاع مدني عربية وأجنبية بطواقمها كافة؛ للمساعدة في جهود طواقم غزة، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة إلى معدات إنقاذ وإسعاف وإطفاء؛ بسبب قلة الإمكانيات.

وبينت الطواقم أنه وبدخولها مناطق شمال قطاع غزة، قد وجدتها عبارة عن كومة من الركام.

وفي اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تم انتشال 79 شهيدًا من مدينة رفح، منهم 21 مجهولي الهوية، بينما تم نقل 14 إصابة إلى مستشفيات خان يونس، عقب اختراق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب بيانات الدفاع المدني.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ، صباح الأحد، بعد نحو 3 ساعات من التأخير، لينهي الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرا.

وقبيل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا وأكثر من 30 جريحا، بحسب الدفاع المدني.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 46,876 شهيدا و110,642 إصابة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر من العام 2023، وفق وزارة الصحة بغزة.