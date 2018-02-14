نادي الأسير: محكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحق أسرى

صادقت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ"القائد العسكري للمنطقة" بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أصدره صباح اليوم، الأربعاء، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" أن "المحكمة ثبّتت أمرين صادرين لمدة ستة شهور بحقّ الأسيرين: أحمد وائل الطل من الخليل، وربحي طلال شهوان من رام الله. وثبّتت الأمر الإداري الصّادر لمدّة خمسة شهور بحقّ الأسير مجد عبد الباسط شعيبي من رام الله".

وأضاف نادي الأسير أن "المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة أربعة شهور بحقّ الأسرى: محمد عمر قنة من نابلس، ليث عماد أبو خرمة من رام الله، يوسف يعقوب الحمامدة من بيت لحم، حسين أمين صمادي من جنين، وأيسر وليد عمرو من الخليل. فيما ثبّتت الأمر الصّادر بحقّ الأسير إبراهيم فؤاد صباح من بيت لحم لمدّة ثلاثة شهور، وبحقّ الأسير مجاهد أحمد أبو العز من جنين، لشهرين".