اتهام والدة الشهيد أبو غنام بالتحريض على "فيسبوك"

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على محكمة الصلح بالقدس المحتلة، لائحة اتهام ضد سوزان أبو غنام والدة الشهيد محمد، بزعم التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أبقت عليها رهن الاعتقال حتى تاريخ 13/9/2018.

تضمنت مزاعم النيابة العامة تهم "التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عبر كتابة ونشر 40 منشورا تحريضيا، حيث اعتقلت أبو غنام في الأسبوع الماضي بعد اقتحام منزلها في بلدة الطور وتفتيشه ومصادرة بعض محتوياته.

يذكر أن نجل السيدة سوزان أبو غنام، محمد استشهد في شهر تموز/يوليو الماضي، خلال الهبة الشعبية الرافضة لنصب البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، حيث حرمت من توديع نجلها قبل مواراته الثرى بسبب ملاحقة قوات الاحتلال للجثمان ومحاولة احتجازه.

وقال المحامي محمد محمود من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن نيابة الاحتلال قدمت ضدها لائحة اتهام بزعم "التحريض عبر فيسبوك، وأنها نشرت 44 منشورا تحريضيا".

وفي سياق أخر، قررت المحكمة العسكرية في "عوفر" تمديد فترة توقيف الأسيرة ابتهال عثمان بريوش (18 عاماً) من محافظة الخليل، بحسب ما أفاد محامي نادي الأسير أكرم سمارة،

وقال سمارة إن قرار المحكمة جاء بعد قرار سابق لها بإصدار حكم بالسّجن الفعلي على الأسيرة بريوش لمدة أربعة شهور تحسب من ضمنها فترة الاعتقال الإداري، وبذلك كان من المفترض أن يفرج عنها، إلا أن نيابة الاحتلال طلبت تقديم استئناف على القرار حتى يوم غد الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بريوش بتاريخ 25 نيسان/أبريل الماضي، بعد قيام أحد المستوطنين باستفزازها ورفيقاتها ومحاولته الاعتداء عليهن أمام جامعة خضوري التقنية فرع العروب.