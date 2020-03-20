قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الجمعة، إنه تم فرض الحجر الاحترازي على مجموعة من الأسرى في سجن "مجدو"، بعد إخراجهم من السجن وإعادتهم إليه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت الهيئة أنه لا إصابات بفيروس كورونا بين الأسرى حتى اللحظة، وجددت تحميل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وطالبت بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتوفير المعقمات ومواد التنظيف في كافة السجون والمعتقلات، لحماية الأسرى من هذا الفيروس.

والثلاثاء، قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، تنفيذ إجراءات احتجاجية ردا على منع 140 صنفا عن الأسرى بينها مواد التعقيم، وشملت رفض وجبات الطعام وإغلاق الغرف، بحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر علقت، الثلاثاء، زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل؛ للأسبوع الثاني على التوالي ضمن تدابير مواجهة كورونا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء الماضي، إن الأسرى في معتقلات الاحتلال، قرروا البدء بخطوات تصعيدية واسعة ضد إدارة السجون بدءا من اليوم الجمعة، بالإضافة للسبت، ردا على إجراءات الإدارة بشطب أكثر من 140 صنفا من "كانتينا" السجون، وحرمت الأسرى من شرائها.

وتشمل الأصناف العديد من أنواع الخضراوات كالليمون والأفوكادو، والبهارات والمواد الغذائية واللحوم، والعديد من المنظفات كالصابون والشامبو وغيرها، في سياق الظروف الاستثنائية القائمة بمواجهة فيروس كورونا، من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير.

وأبلغت إدارة السجون الأسرى نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، بأنها تعكف على تنفيذ إجراءات تصعيدية عدّة تجاههم كأن لا يعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنفا من الكانتينا.

كما تقرر تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشرٍ إلى سبعٍ، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، وأن تكون الشراشف والأغطية بلون واحد.