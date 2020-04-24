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"هيئة الأسرى": عزل الأسير محمد حسن بعد تأكيد إصابته بكورونا

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 20:30

"هيئة الأسرى": عزل الأسير محمد حسن بعد تأكيد إصابته بكورونا
(أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨

عزلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير الفلسطيني، محمد ماجد حسن، بمستشفى سجن الرملة، بعدما كشفت فحوصات أجراها، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أصدرته اليوم، الجمعة.

وذكرت الهيئة أن الأسير حسن، قد اعتُقل يوم الثلاثاء الماضي، وكان يُحتجز في مركز تحقيق المسكوبية، ولم يحدث اختلاط بينه وبين الأسرى كونه كان يخضع للتحقيق، علما أن محكمة عوفر العسكرية مددت توقيفه أمس الخميس، 8 أيام.

وحمّلت الهيئة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد وكافة الأسرى، مُطالِبة بضرورة الإفراج الفوري عنه لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومُجددة مطالبتها بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.

وأشارت إلى أنها على تواصل مع مؤسسة الضمير التي تتابع الأسير لدى محاكم الاحتلال، حيث تم التعاون في التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالة محمد لدى سلطات الاحتلال.

يُذكر أن الأسير محمد من قرية دير السودان شمال غرب رام الله، وهو طالب في جامعة بيرزيت، وقد اعتُقل بعد اقتحام البلدة، يوم الثلاثاء الماضي.


#سلطات الاحتلال الإسرائيلي
#الأسرى الفلسطينيون
#فيروس كورونا
#كورونا في سجون الاحتلال
#الأسير محمد حسن

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