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الأسرى الفلسطينيون يعيشون "ظروفا جهنميّة" في ظل موجة الحر

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 12:10

الأسرى الفلسطينيون يعيشون "ظروفا جهنميّة" في ظل موجة الحر
من اعتداءات على الأسرى في "عوفر"، أرشيفية (تصوير: مصلحة سجون الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بيانًا تشير فيه إلى أن الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة العالية، حوّلت حياة الأسرى في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جحيم خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه "ومع دخول موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوع، أدى ذلك الى مضاعفة معاناة الأسرى عشرات المرات، بسبب الحرارة والرطوبة، وقلة التهوية خاصة في السجون الصحراوية والساحلية، كالنقب، ونفحة، وعسقلان، والدمون، وجلبوع، وغيرها".

وأضافت "في كثير من السجون لا تسمح إدارة المعتقلات للأسرى بشراء الهوايات، وتتعمد قطع المياه عنهم، وحرمانهم من الماء البارد، في أقسام العزل الانفرادي والزنازين الضيقة، بحيث تصبح ظروف الاحتجاز جهنمية".

وبينت الهيئة أن "ذلك يتزامن مع انتشار الحشرات والقوارض في العديد من المعتقلات، ومراكز التوقيف القذرة، وعديمة النظافة، كحوارة، وعتصيون، والجلمة، وانتشار الروائح الكريهة بداخلها".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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