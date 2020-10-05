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الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ71

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 13:47

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ71
الأسير الأخرس
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

يواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه عن الطعام لليوم الـ71 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري واستمرار احتجازه وللمطالبة بالإفراج عنه.

وأصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بيانا، قالت فيه إن "إدارة سجون الاحتلال، لم تستجب لمطلب الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 71 يوما، بالإفراج عنه، وإنهاء اعتقاله الإداري".

وأكد المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه، أن "إدارة سجون الاحتلال، رفضت الإفراج عن الأسير الأخرس، وتتمسك بقرار محكمة الاحتلال العليا القاضي بتجميد الاعتقال الإداري بحقه، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس، وتمسك بحقه بالإفراج عنه".

وحذر عبد ربه من "خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، الذي خسر أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه، ويعاني من هزال وإعياء عام، وضعف في السمع، وتشنجات عصبية، وحالات متكررة من فقدان الوعي".

وطالب عبد ربه بضرورة مواصلة الجهود على الصعيدين الوطني والدولي للإفراج عن الأسير الأخرس، وأكثر من 360 أسيرا إداريا في سجون الاحتلال.

والأسير الأخرس يبلغ من العمر 49 عامًا، متزوج وأب لستة أبناء، اعتقل لمرة الأولى عام 1989 وحكم بالسجن 9 أشهر، والثانية عام 2004 وأمضى عامين، والثالثة عام2009 حيث اعتقل إداريا لـ16 شهرا.

كما اعتقله الاحتلال عام 2018، وأمضى 11 شهرا في سجون الاحتلال، ثم أعيد اعتقاله في تموز/ يوليو الماضي، ليبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.


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