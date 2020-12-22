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700 حالة مرضية في صفوف الأسرى بينها حالات "مستعصية"

تاريخ النشر: 22/12/2020 - 19:27

700 حالة مرضية في صفوف الأسرى بينها حالات "مستعصية"
(توضيحية - وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، وجود نحو 700 حالة مرضية في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينها حالات مستعصية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المستشار الإعلامي للهيئة، حسن عبد ربه، قوله، إن الحالات المرضية تتنوع ما بين مشاكل في المعدة والأمعاء، والشلل والإعاقة، وحالات البتر، إضافة لوجود 10 حالات مرضية بأورام سرطانية، والتي كان آخرها الأسيرين عماد أبو رموز، ونضال أبو عاهور.

وأشار عبد ربه، إلى أن هناك 250 حالة مرضية صعبة تحتاج لعلاج وتدخل جراحي متواصل، منها 40 حالة مستعصية، كأمراض القلب، والسرطان، وبعض حالات البتر والإعاقة، الأمر الذي يشير للظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها الأسرى.

وأكد أن هذا الأمر يتطلب إرسال لجنة طبية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة حالات الأسرى المرضى.

وكانت قوات الاحتلال، قد شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، استدعت خلالها والد الشهيد، محمود كميل، لمقابلة مخابراتها، كما اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة العيسوية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#هيئة شؤون الأسرى والمحررين
#الأسرى
#الاحتلال الإسرائيلي

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