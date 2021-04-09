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هيئة الأسرى: الاحتلال يتعمد إهمال الحالة الصحية للأسير ربايعة وينقله للعزل

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 08:18

هيئة الأسرى: الاحتلال يتعمد إهمال الحالة الصحية للأسير ربايعة وينقله للعزل
الأسير عماد حسن ربايعة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن "إدارة سجن النقب الصحراوي تتعمد إهمال الحالة الصحية للأسير عماد حسن ربايعة (45 عاما) من جنين، حيث يعاني الأسير من مرض جلدي".

وأضافت أن "إدارة السجن تعمدت نقل الأسير ربايعة للعزل الانفرادي في النقب بدلا من نقله للمستشفى وتقديم العلاجات اللازمة لإنهاء معاناته من مرض جلدي يتسبب له بحكة شديدة واحمرار وظهور البثور والحبوب على كافة أنحاء جسده.

وختمت الهيئة بالقول إن "هذا التعمد بإهمال الظرف الصحي للأسير ربايعة يعتبر شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل المتعمد تجاه الأسرى المرضى الذين يزيد عددهم عن 700 أسير مريض في سجون الاحتلال".

يذكر أن الأسير رباعية متزوج، اعتقل عام 2002 ومحكوم بالسجن لمدة 23 عاما.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الحركة الأسيرة
#هيئة الأسرى
#جنين
#الضفة الغربية
#الأسير عماد حسن ربايعة

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